Ardahan’da yoğun sis

Ardahan’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ardahan’da sabah saatlerinde sıfırın altında 1 derece ölçülen soğuk hava ve yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Şehir içinde sis nedeniyle ulaşım aksadı. Sürücüler görüşü etkileyen sis yüzünden yavaş ilerledi.

Sis, Ardahan-Posof Karayolu ve Ardahan’ı Şavşat’a bağlayan Sahara Geçidi’nde de etkili oldu. Ekipler, sis nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.