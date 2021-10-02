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Ardahan’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Ardahan’ın göle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 02.10.2021, 11:29
Ardahan’ın göle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Göle Ardahan karayolunda meydana gelen feci kazada Tedaş’a ait araçla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada Yıldırım Terzioğlu hayatını kaybederken, Hakan Göğercin ve Mustafa Demir yaralanarak kaldırıldıkları Ardahan devlet hastanesinde tedavi altına alındı.