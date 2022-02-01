Ardahan’da tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan’da etkili olan yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ardahan-Çıldır karayolunda tipi etkili oluyor. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışması sürüyor.

Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli tipi etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.