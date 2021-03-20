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Ardahan’da terör propagandasına 2 gözaltı
Ardahan’da terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Asayiş 20.03.2021, 17:15
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Ardahan’da terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ardahan il jandarma komutanlığı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 2 şüpheli Ardahan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler Savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.