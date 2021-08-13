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Ardahan’da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ardahan’da terör örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Asayiş 13.08.2021, 13:32
Ardahan’da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ardahan’da terör örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 20.06.2020 tarihinde Göle ilçesi Çalıdere köyüne erzak temin etmek maksadıyla gelen BTÖ mensuplarına 4 şüpheli şahsın erzak yardımında bulundukları tespit edildi.

Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Ardahan’daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.Ö., F.C., B.C. ve E.C.Ö. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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