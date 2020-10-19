Ardahan’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
ARDAHAN'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göle ve Damal ilçelerinde, kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Damal ilçesi İkizdere köyü Tilki Delikleri mevkiinde, A.P., M.G., B.V., C.K. ve T.T. isimli şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan KOM şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda; çok sayıda kazı malzemesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet elektronik define arama cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ile beş kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınanlardan T.T. isimli şahsın yoklama kaçağı suçundan arandığı da tespit edildi.
Göle Çobanköy’de ise K.A. isimli şahıs define aramak maksadıyla izinsiz kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde; şüpheli K.A. isimli şahsın yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda tünel kazıp, içerisine aydınlatma tesisatı döşeyerek, tüneli direklerle desteklediği tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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