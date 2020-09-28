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Ardahan’da sokak düğününe Korona baskını

ARDAHAN'DA SOKAK DÜĞÜNÜNE KORONA BASKINI: DAVETLİLERE CEZA YAĞDI.

Asayiş 28.09.2020, 14:48
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Ardahan’da sokak düğününe Korona baskını

Ardahan’da corona virüsü tedbirlerine uyulmayan düğüne baskın yapıldı. Düğünde bulunan 12 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince; toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korona virüsü tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı. İlçe merkezindeki sokak düğününe giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü. Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı.

Düğünde, Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kurallara uymayan 12 şahısa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince; toplam 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma ve Emniyet Birimlerinin denetimlerine hız kesmeden devam edileceği öğrenildi.

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