banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Ardahan’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ardahan’da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 11.06.2022, 10:45
Ardahan’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ardahan’da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Yeni Mahalle’de aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli yağmur