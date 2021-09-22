Ardahan’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ardahan’da bir otomobilin ters yöne girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güney çevre yolunda ters yönde ilerleyen Murat A. idaresindeki 34 ACF 616 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdal Hoş yönetimindeki 75 T 0031 plakalı ticari taksi çarpıştı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Erdal Hoş, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Erdal Hoş, hayatını kaybetti. Kazada yaralı kurtarılan Murat A.’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.