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Ardahan’da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Ardahan’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 599 paket gümrük kaçağı sigara ile bazı ürünler ele geçirildi. 4 şüpheli ise yakalandı.
Asayiş 09.09.2022, 09:14
Ardahan’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 599 paket gümrük kaçağı sigara ile bazı ürünler ele geçirildi. 4 şüpheli ise yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı tütün satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik mücadele çalışmaları kapsamında, Ardahan-Kars kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve araçtaki 3 kişi hakkında ise işlem yapıldı.
Hanak ilçesinde de bir iş yerinde de yapılan aramada, 209 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
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