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Ardahan’da iki köy karantinaya alındı
Ardahan’da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.
Asayiş 30.03.2021, 20:32
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Ardahan’da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Göle Kaymakamı Haluk Koç başkanlığında toplandı. Toplantıda, Okçu ve Karlıyazı köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.