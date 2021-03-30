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Ardahan’da iki köy karantinaya alındı

Ardahan’da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

Asayiş 30.03.2021, 20:32
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Ardahan’da iki köy karantinaya alındı

Ardahan’da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Göle Kaymakamı Haluk Koç başkanlığında toplandı. Toplantıda, Okçu ve Karlıyazı köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.
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