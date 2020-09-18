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Ardahan’da iki ayrı kaza: 3 yaralı
YAKIT YÜKLÜ TANKER İLE ATV MOTORU DEVRİLDİ: 3 YARALI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)
Asayiş 18.09.2020, 00:12
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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.
Ardahan’ın Çıldır ilçesi ile Kars’ın Arpaçay ilçesi arasındaki karayolunun 5. kilometresinde Ramazan Adsız idaresindeki işlenmemiş yakıt taşıyan 73 SZ 113 plakalı tanker devrildi. Olayda, Ramazan Adsız yaralandı.
Çıldır ilçenin Kurtkale bölgesinde ise Kahraman Taştekin’in kullandığı ATV Motoru devrildi. Kazada, Taştekin ile eşi Medine Taştekin yaralandı. Meydana gelen her iki kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tankerdeki yakıtın çevreye dağılmaması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çalışma başlatıldı.
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