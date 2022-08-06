Ardahan’da icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor

Adalet Bakanlığınca, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftlerin ’çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması’ işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik Ardahan’da, hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı.

"Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik"in 4 Ağustos 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmasının ardından çeşitli kentlerde kurulan çocuk görüşme merkezlerinden biri de Ardahan’da hizmete girdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Sarıoğlu, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama çerçevesinde Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında hizmete giren merkezi inceledi.

Çocuk görüşme merkezini basın tanıtan Sarıoğlu, şunları söyledi:

"Çocuk görüşme merkezimiz 1 Ağustos tarihi itibariyle hizmete girmiştir. Çocuklarımızın esas alındığı bu yeni uygulamadan önce, icra yolu ile yapılan çocuk teslimlerinde çocuklar, teslime konu bir eşyaymış gibi nitelendiriliyordu. Ebeveynler artık çocuklarını görebilmek için icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine başvuracak. Bu işlemler sırasında herhangi bir ücret ödemeyecek olup yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığınca karşılanacaktır."

Çocukların psikologlar ve uzmanlar eşliğinde teslim edileceğine işaret eden Sarıoğlu, "Çocukların teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şeklinde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.

Sarıoğlu, çocuk teslimi işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenlerin görev yapacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğun teslim kararının yerine getirilmesinden önce, çocuğun psikolojik durumuna odaklanılarak her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. Merkezimizce öncelikle taraflarla iletişime geçilecek ve aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara da rehberlik edilecek. Teslim sırasında çocuklar olası çekişmelerden uzak tutulmaya çalışılacak, taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Böylelikle olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne de geçilmiş olacak."

Psikolog, pedagog ve uzmanların görev alacağı merkez, 4 odadan oluşuyor. Merkezde teslim edilecek çocuklar için bir çok oyuncak ve oyun malzemesi ile kitap yer alıyor.