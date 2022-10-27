Ardahan’da gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ardahan’da 25 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı.

Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden 25’i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden 15’i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 25 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerden 15’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Bulutu, "Öğrenci yurdunda akşam tavuktan dolayı besin zehirlenmesi gibi düşünüyoruz. Ama tahliller çıktıktan sonra kesin olarak anlaşılacak. Hastaneye kaldırılan 25 öğrenciden 15’ine serum bağlandı. Biz besin zehirlenmesini düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şu an iyi şükür. Prosedür gereği gıdayı en az 72 saat muhafaza etmek durumundayız. Muhafaza edilen gıdalar da Tarım müdürlüğüne tahlil için gönderildi. Tahlil sonuçları sonrası tam net bir bilgiyi paylaşırız. Ama şu anda görülen besin zehirlenmesi gibi duruyor" dedi.

Bulut, süreci takip ettiklerini sözlerine ekledi.