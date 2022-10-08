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Ardahan’da çıkan anız yangını söndürüldü
Ardahan’da çıkan anız yangını söndürüldü.
Asayiş 08.10.2022, 09:36
Ardahan’da çıkan anız yangını söndürüldü.
Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam köyüne ait tarım arazisinde anızlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.