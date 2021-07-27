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Ardahan’da bir köy karantinaya alındı
Ardahan’ın Göle ilçesindeki Filizli köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Asayiş 27.07.2021, 00:25
Ardahan’ın Göle ilçesindeki Filizli köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Filizli köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.