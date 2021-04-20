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Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Asayiş 20.04.2021, 18:30
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Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Taşlıdere köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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