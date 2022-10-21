Ardahan’da açık arazide bir ceset bulundu

Ardahan’ın Hanak ilçesindeki açık arazide bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yamçılı köyünde açık arazide ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir açık alanda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçede 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu’ya ait olduğu değerlendirilen cesedin otopsi işlemlerinin ardından kime ait olduğunun belirleneceği bildirildi.