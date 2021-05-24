Ardahan’da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Ardahan’da, yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Bir kişi tutuklandı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda düzensiz göçmenler olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden ekipler, Afganistanlı 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Bu kişilerin kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.