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Ardahan’da 5 büyüklüğündeki depremin panik anları kamerada

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde bir deprem güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Asayiş 27.09.2022, 20:15
Ardahan’da 5 büyüklüğündeki depremin panik anları kamerada

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde bir deprem güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Göle’de Fatih Kılıç’a ait şarküteri işyerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı korku dolu dakikalar yaşattı. Depremin ardından yaşanan panik de kameraya yansıdı.

Öte yandan bir markette deprem sonrası yerlere savrulan içecekler ve ürünler ise cep telefonu ile görüntülendi.

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