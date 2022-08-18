Ardahan’da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi

Ardahan’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 2 bin 800 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ardahan-Kars kara yolu üzerinde bulunan Üniversite Kavşağı’nda panelvan tipi bir araçta arama yapıldı. Araçta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları eşliğinde yapılan aramalarda “Kestane”, “Çiçek” ibareleri bulunan tenekeler içerisinde toplamda 2 bin 800 kilogram sahte bal ile 100 liralık banknot ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.