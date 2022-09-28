Ardahan Valisi Öner deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Vali Öner, “Yaklaşık 50 çadır kurduk. Depremde evleri hasar alan vatandaşlarımıza öncelik vermek suretiyle bu çadırlarımızı kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca ve Toptaş köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak, depremzedeleri ziyaret etti. Vali Öner, “Dün saat 17.08’de merkez üssü Göle ilçemizin Balçeşme köyünde deprem felaketi yaşadık. Depremin meydana geldiği andan itibaren ilimiz ve yakın illerden gönderilen ekiplerle birlikte depremden en fazla etkilenen Balçeşme, Çullu, Küçükaltunbulak, Esenyayla, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu köyleri başta olmak üzere inceleme başlattık. 2 vatandaşımız yaralandı. 4 tane büyükbaş hayvan telef oldu. Allah’a şükür can kaybımız yok, mal kaybı da az oranda. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 230 civarında personel, 50’ye yakın araçla birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin ardından hasar tespit çalışmalarını yapmaya başladık. Yakın illerden ekipler gelecek. En yakın sürede hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. Daha sonra devletimiz ilgili kurum ve kuruluşların aracılığıyla vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ardahan Valiliği olarak bu çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması için takip edeceğiz. Depremden en fazla etkilenen köylerimizde Erzurum ve Ardahan Kızılayı vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtıyor. Dün gece yarısına kadar yaklaşık 50 çadır kurduk. Depremde evleri hasar alan vatandaşlarımıza öncelik vermek suretiyle bu çadırlarımızı kurmaya devam edeceğiz. İlimizin ekonomisi tamamen tarım ve hayvancılığa bağlı, ahırlarımızda ciddi hasarlar var. Havalar soğumaya başladı, hayvanlarını barındıracak yeri olmayan vatandaşlarımıza çadır ahırlar kuracağız. Vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

AFAD ekipleri köylerde çadır kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, Kızılay ekipleri de depremzedelere sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.