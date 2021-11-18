Ardahan-Kars karayolu üzerinde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan-Kars karayolunun Merkeze bağlı Çamlıçatak köyü mevkiinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda 9 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu tespit etti. Bu kişilerin yapılan kimlik kontrolünde yurda kaçak olarak giren Afganistan uyruklulardan oluştuğu belirlendi. Düzensiz göçmenleri taşıyan ve kontrol noktasına bıraktığı tespit edilen 2 Türk vatandaşı da yakalandı.

Sağlık kontrolleri için Ardahan Devlet Hastanesine götürülen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.