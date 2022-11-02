Ardahan-Göle karayolunda göçük oluştu. Trafik yol kenarındaki servis yolundan sağlanıyor.

Ardahan-Göle karayolunun Tepeler köyü mevkiinde daha önce de yaşanan göçük sonrası Karayolları ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aynı yolda tekrar meydana gelen göçükte şans eseri hiçbir araç zarar görmedi. Göçük nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yolun kenarındaki servis yolundan sağlanıyor.

Yolun onarımı için güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından Karayolları ekipleri çalışma başlattı.