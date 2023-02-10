Ardahan Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları

Ardahan Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehri etkisi altına alan kar yağışı sonrası cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karlar temizleniyor. Kent merkezinde 8 iş makinesi 35 personelle karla mücadele eden ekipler, 24 saat esasıyla 17 mahallede eş zamanlı yol açma çalışması yapıyor.

Ekipler, geçen yıllara göre bu yıl karın geç yağdığını ancak bir ayı aşkın süredir araç ve gereçleriyle tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.