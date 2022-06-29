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Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı!

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Asayiş 29.06.2022, 11:59 29.06.2022, 12:12
Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı!

Yapılan ilk yargılamada da Turan’ın beraatine karar verilmiş istinaf mahkemesi dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için davanın yeninden görülmesine hükmetmişti.

#Arda Turan
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