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Arçelik işçilerinin de katıldığı eylemde metalciler MESS’in teklifini protesto etti

Eskişehir’de Arçelik Fabrikası işçilerinin de aralarında bulunduğu Türk Metal Sendikası’na üye yaklaşık 3 bin işçi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yüzde 12 zam teklifini protesto etti.

Asayiş 24.12.2021, 18:03
Arçelik işçilerinin de katıldığı eylemde metalciler MESS’in teklifini protesto etti

Eskişehir’de Arçelik Fabrikası işçilerinin de aralarında bulunduğu Türk Metal Sendikası’na üye yaklaşık 3 bin işçi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yüzde 12 zam teklifini protesto etti.

Türk Metal Sendikası, MESS ile arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle Eskişehir’de eylem düzenledi. Ulus Anıtı önünde toplanan aralarında Arçelik Eskişehir Fabrikası işçilerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin işçi, MESS’e tepki gösterdi. İşçiler, Türk Metal Sendikası’nın yüzde 29,57’lik zam teklifine karşı ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış öneren MESS’i protesto etmek için eylem alanına akın etti. İşçiler, “işçiyiz, haklıyız, kazanacağız” ve “ölümüne çalıştık, kazanacağız” şeklinde sloganlar attı.

“Onlar herkesin salgından korkup evine kapandığı günlerde ölüme meydan okuyarak çalıştılar”

Eylem alanına getirilen otobüsün üzerinde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, “Bugün burada, Türk ekonomisinin yükünü çeken, kriz demeden, salgın demeden üreten, çalışan, alın teri döken metal işçileri var. Bugün burada, emekçiler, hakkını arayan, namuslu, cefakâr, vefakar Türk Metalliler var. Onlar; en zor, en imkânsız zamanlarda bile, işlerine, işyerlerine sahip çıktılar. Onlar, herkesin salgından korkup evine kapandığı günlerde, ölüme meydan okuyarak çalıştılar. Onlar şimdi burada, emekleri ve ekmekleri için, haklı taleplerini haykırmak için buluştular. Çalışırken sırtımızı sıvazlayan, ama sözleşme masasında bizi tanımazdan gelenlere seslerini duyurmak için buluştular” ifadelerini kullandı.

“Biz onurumuzu çiğnetmeyiz”

MESS ile yapılan görüşmelerde yüzde 29,57’lik zam talebi karşısında yetersiz bir teklif bulduklarını dile getiren Demir, “Bildiğiniz gibi, 130 bin metal emekçisini ilgilendiren, MESS ile sözleşme görüşmelerimiz 12 Ekim’de başladı. Biz, 12 Ekim’de masaya bir taslak koyduk. O taslak, kimsenin değil, hepimizin taslağıydı. Tek tek bütün üyelerimizin beklentisi, isteği, arzusu o taslaktaydı. Metal emekçileri o taslağı alın teriyle yazdı. İşte masadaki taslak, o taslaktı. O taslak bizim, hepimizin onurudur. Biz ne istedik taslakta? Bu ortamda, ücretlerimize ortalama yüzde 29,57 zam istedik. Peki karşılığında ne bulduk? MESS’in masaya getirdiği yüzde 12 zam teklifini bulduk. Buradan MESS’e sesleniyoruz; o taslak bizim onurumuzdur. Biz onurumuzu çiğnetmeyiz. Bugüne kadar kimseye çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyiz” dedi.

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