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Arazözü ile 24 saat nöbet tutuyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz’da Kızlarsekisi mevkiinde çıkan ve 7 mahallenin tahliye edildiği orman yangınında Adanalı bir vatandaş arazözü ile yangın bölgesinde gönüllü olarak nöbet tutuyor.

Asayiş 31.07.2021, 10:28
Arazözü ile 24 saat nöbet tutuyor
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Adana’nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz’da Kızlarsekisi mevkiinde çıkan ve 7 mahallenin tahliye edildiği orman yangınında Adanalı bir vatandaş arazözü ile yangın bölgesinde gönüllü olarak nöbet tutuyor.

Akdam mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığının arazözleri arasında yer alan ve gönüllü arazöz afişi ile dikkat çeken Mahsun Doğruyol (62), 2 gündür yangın söndürme ekipleri ile birlikte nöbet tuttuğunu belirterek orman için nöbeti bırakmayacağını son kor sönene kadar sahada olacağını ifade etti.

Doğruyol, “Gönüllü olarak Adana’dan geldim. 10- 15 yıllık arazözüm. Yangın için geldim. Hayvanlar var insanlar, orman var. İçimiz yanıyor. Elimizden geleni yapacağız. Yanan alana gittim. Her taraf acınacak durumda. Sonuna kadar buradayım. Son damlaya kadar buradayım” dedi.
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