Araziye inen özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 540 özel harekat personeli 54 saat süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son gününde İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “540 personelin katılımıyla 4 aşamalı olarak yıl sonu eğitim tatbikatı düzenlendi. Organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attık” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 540 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 3 gün 54 saat süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Havacılık Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri destek verdi. 3 gün 54 saat süren ve 540 personelin katıldığı tatbikatta alınan eğitimler doğrultusunda uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, kapalı kasa kamyonet içerisinden silahlı teröristle özel operasyon köpek destekli müdahale, tabanca parkuru atışları, keskin nişancı atışları, poligonda arazi parkuru, otobüs operasyonu, zırhlı araçların ve keskin nişancıların hedef bölgeyi görecek şekilde konuşlanması yapıldı. Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya da yakından takip etti. Tatbikatta, Özel Harekat polislerinin gücü gözler önüne serildi. Poligona atışında bayrak açma yapan özel harekat polisleri, Aktaş’a bayrak taktim etti.

“Organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attık”

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “2022 eğitim planı dâhilinde özel hareket şube müdürlüğümüz tarafından düzenlenen her yılda tatbikatı yapılan 2022 yılı eğitim tatbikatına hoş geldiniz. Özellikle şube müdürlüğümüzden 540 personelin katılımıyla 4 aşamalı olarak yılsonu eğitim tatbikatı düzenlendi. İlk eğitim deniz ulaşımı araçlarına yönelik gemi operasyon tatbikatı ki bu ilk sefer aynı anda iki gemiye yönelik yapıldı. Bunun devamında uçak operasyonu tatbikatı, raylı sistem metro tatbikatı en sonda hep beraber izlediğimiz arazi tatbikatı ve poligon atış eğitimleriyle beraber tatbikatımız son verdik. Öncelikle özel hareket personelimize bu tatbikata gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben özel harekât personelimize İstanbul Teşkilatının görünür ve görünmez kahramanları olarak addediyorum. İstanbul ilimizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunuyorlar. Bunun devamında vatanım üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizde uzantıları olan PKK, KCK, YPG, DEAŞ, DEAŞ- KPC, FETÖ ve PYD gibi terör örgütleriyle organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attık. Bu vesileyle sizlerin huzurunda arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu uğurda vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.