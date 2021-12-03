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Araziye gübre döken kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde araziye gübre döken kamyonun dorsesi yerinden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Asayiş 03.12.2021, 22:46
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde araziye gübre döken kamyonun dorsesi yerinden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi’nde akşam saatlerinde C.Ş. (56) isimli vatandaş 45 S 7505 plakalı Mercedes-Benz marka kamyon ile araziye gübre döktüğü esnada kamyon dorsesinin yerinden ayrılması sonucu yaralandı. Sürücü C.Ş. kaldırıldığı Gölmarmara İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.