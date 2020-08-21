Arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı
SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE KENDİSİNDEN BİR SÜREDİR HABER ALINAMAYAN VE ARAZİDE ÖLÜ OLARAK BULUNAN ŞAHSIN KATİL ZANLISI, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Sakarya’nın Geyve ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan ve arazide ölü olarak bulunan şahsın katil zanlısı, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Geyve ilçesi Eşme Karapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ahmet Çubuk isimli şahsın ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Geyve İlçe jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, olay yerine gittiklerine şahsın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Çubuk’u öldüren şahsı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışama başlatıldı. JASAT dedektifleri tarafından sürdürülen takip sonrasında olayın faili H.Y. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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