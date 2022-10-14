Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü

Kırıkkale’de bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesine bağlı Beşler köyünde yaşayan H.A. ile amcasının oğlu Şaban Akkuş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.A., kuzeni Akkuş’a tüfekle ateş açarak vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kalbinden vurulan Şaban Akkuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince, yapılan tahkikatın ardından Akkuş’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.