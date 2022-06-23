Arazi kavgası hazırlığındaki tarafların adreslerine operasyon: 16 uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden tarafların adreslerine 150 jandarma ekibiyle yapılan operasyonda 16 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine Eğerkıran Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında, 19 Haziran’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kimsenin yaralanmadığı ve 3 büyükbaş hayvanın öldüğü olayın ardından yapılan incelemede 750 boş kovan ele geçirildi. Olay sonrası 13 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şafak vakti 150 jandarma personelinin katılımıyla operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, husumetli ailelerin evlerinde arama yapan ekipler, duvarların arasında ve bahçeye kazılı toprak altında, çuvallar içinde 16 tüfek ele geçirdi. Aramalarda ayrıca tüfeklere ait ise çok sayıda mermi ele geçiren jandarma, silahların sahibi oldukları saptanan ve ismi açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.