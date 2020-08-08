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Arazi anlaşmazlığında kan aktı
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA KAN AKTI
Asayiş 08.08.2020, 11:31
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Bilecik’te 2 ailenin arazi kavgasında kan akarken, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören köyünden aralarında arazi yüzünden daha önceden husumet bulunan Yıldırım ve Şahin aileleri arasındaki sözlü münakaşa akabinde kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Arif Şahin, Fehmi Şahin, İbrahim Yıldırım ve Ferhat Yıldırım yaralandı. Yaralılar Gölpazarı İlçe Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu biraz daha ağır olan Arif Şahin, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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