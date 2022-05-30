Arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişiye adli kontrol

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen bir kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Sopa ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada H.A., G.K. ve E.Ö. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan E.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.