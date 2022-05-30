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Arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu.

Asayiş 30.05.2022, 16:16
Arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Sopa ve çekiçlerinde kullanıldığı kavgada H.A., G.K. ve E.Ö. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan E.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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