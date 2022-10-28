Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldüren sanığın babasına dava

Ankara’da araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gencin babası hakkında Şenel’in anne ve babasının kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Çankaya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27), üniversitedeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hikmet, Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve karar Yargıtay tarafından da onanmıştı. Dava karara bağlandıktan sonra Damar ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan İsmail Hikmet’in dedesi İsmail Elçi ve ailenin avukatı Vahit Bıçak hakkında dava açılmıştı. Bu kez sanığın babası Ömer Hikmet hakkında, Şenel’in babası Mustafa ve annesi Feyzan Damar’ın kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Hikmet’in ’herkeseadalet01’ kullanıcı adı ile Twitter hesabını kullanarak, Ocak 2020’de Mustafa Damar ve Feyzan Damar’a ait kişisel veri niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını görünür şekilde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılan şikayet dilekçelerini paylaşmak suretiyle ’verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçunu işlediği aktarıldı. İddianame Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Ömer Hikmet hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.