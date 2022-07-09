Aranması olan 19 kişi uygulamada yakalandı

Karabük’te polis ekiplerince icra edilen ‘Huzur ve Güven’ uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin ve araçların bulunması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.