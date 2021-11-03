Aranan uyuşturucu taciri jandarma devriyesinde yakalandı

Düzce’de uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce merkeze bağlı Yörük köyünde yaşayan M.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonundan kaçarak saklanmıştı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen izini kaybettiren M.B., akşam saatlerinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. M.B. isimli şahıs, tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.