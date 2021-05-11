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Aranan traktör Şanlıurfa’da bulundu

Konya’daki bir çiftçi tarafından Ankara’daki bir şahsa satıldıktan sonra ortadan kaybolan traktör, Şanlıurfa’da jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Asayiş 11.05.2021, 10:29
Aranan traktör Şanlıurfa’da bulundu

Konya’daki bir çiftçi tarafından Ankara’daki bir şahsa satıldıktan sonra ortadan kaybolan traktör, Şanlıurfa’da jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan M.I., Ekim 2020’de Ankara’da yaşayan bir şahsa traktörünü sattı. Emniyet güçlerine başvuran M.İ., sattığı traktörün parasını alamadığı ve dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Traktörün Şanlıurfa’da olduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı dedektifler (JASAT), yaklaşık 2 ay süren araştırmalar sonucu Suruç ilçesine bağlı kırsal Molla Hamza Mahallesi’nde aracın izine ulaştı. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla traktörü A.G. isimli şahıs kullandığı sırada ele geçirdi. Traktör sahibine teslim edilirken gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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