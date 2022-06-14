Aranan şüpheli yakalanınca kaçmak için bekçilere tekme attı

Bursa’da 24 farklı suçtan kaydı ve 8 suçtan aranması bulunan bir kişi, bekçilerin dikkatiyle yakalandı. Kaçmak isteyen şüpheli bekçilere tekme atarak yaraladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak’ta meydana geldi. Gece saat 1.30 sıralarında şüpheli bir kişinin sorgusunu yapmak isteyen gece bekçileri, kimliğini göstermeyen ve kendisini A.T. olarak tanıtan kişinin üzerinden bıçak aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenince bekçilere direndi. Kaçmaya çalışan şüpheliye kelepçe takmak isteyen bekçilerle şüpheli arasında arbede yaşandı. Zanlı kendisini gözaltına almak isteyen bekçilere tekmeler savurunca bir bekçi el bileğinden yaralandı. Zor kullanılarak gözaltına alınan şüphelinin karakolda yapılan sorgusunda isminin Ö.F.T. olduğu, 24 farklı suç kaydının bulunduğu ve 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli Ö.F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.