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Aranan şahıslara şafak operasyonu

İSKENDERUNDA ŞAFAK VAKTİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş 11.11.2020, 09:22
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Aranan şahıslara şafak operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik önceden belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi.
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