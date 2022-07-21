Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 5 mahallede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., ’hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., ’hırsızlık’ suçundan 4 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ç., hapis cezası bulunan Ş.D., ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., ’basit yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Y. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 14 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişide cezaevine teslim edildi.