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Aranan şahıslar polis tarafından yakalandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aranması bulunan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
Asayiş 23.03.2023, 16:36
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aranması bulunan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. isimli şahıs ile kasten yaralama suçundan aranan S.Y. isimli şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.