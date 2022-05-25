Aranan şahıslar ’kapana’ kısıldı

Kayseri’de polis ekiplerinin hırsızlık suçlarıyla mücadele çerçevesinde başlattığı ’Kapan Uygulaması’nda aralarında ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı kocanın da bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik farklı adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonda, ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T., ’yol kesmek suretiyle silahla yağma’ suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B. ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., ’bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.T., ’kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile birlikte 22 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14’ü serbest bırakılırken, 8 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Oğlunu bırakmak istemedi

Öte yandan, ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B.’nin annesi, oğlunu görmek için emniyet binasına geldi. Oğlunun yanından ayrılmak istemeyen yaşlı kadını, polisler ikna ederek götürdü.