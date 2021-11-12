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Aranan şahıs saklandığı ahırda yakalandı

Kayseri’de, 28 adreste 38 ekip ve 98 polisle aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Operasyonda ekiplerden kaçan bir şahıs ise saklandığı ahırda yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 12.11.2021, 11:27
Aranan şahıs saklandığı ahırda yakalandı

Kayseri’de, 28 adreste 38 ekip ve 98 polisle aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Operasyonda ekiplerden kaçan bir şahıs ise saklandığı ahırda yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda ’bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri ile aranan ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. S., ’elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık’, suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K. M., ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından aranan ve 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. S., ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan yakalama emri ile aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., ’dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K., ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ ve ’6136 SKM’ suçlarından toplam 2 adet yakalama emri ile aranan ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. A., ’yaralama’ suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. D., ’reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. K., ’6284 SKM’ suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. A., ’kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 17 bin 500 TL adli para cezası bulunan S. Y., ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri olan M. A. isimli kadın, ’tehdit’ suçundan iki ayrı yakalama emri bulunan H. D. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 15 şahıs yakalandı

“Polisi görünce çatılardan kaçarak ahıra saklandı”

Ayrıca, çalışmalar sırasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’, ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’, ’basit yaralama’, ’tedbir kararına uymamak’ suçlarından 6 adet yakalama emri ile aranan, 3 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen oto hırsızlığı, kasten yaralama, tehdit, yağma,6284 SKM suçlarından 10 adet dosyadan aranan M.K. da polisi görünce çatılarından kaçarak saklandığı ahırda yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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