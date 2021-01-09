Aranan şahıs dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranan şahıs, mutfak dolabına yapılan özel bölmede gizlenirken yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan şahsın evinde arama yapıldı. Aramada şahıs mutfak dolaplarına yapılan özel bölme içerisine gizlendiği belirlendi. Gizli bölmeden çıkarılan şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.