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Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Kayseri’de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bazanın altında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 07.06.2022, 15:09
Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Kayseri’de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bazanın altında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 3 ayrı binanın eklentileri içinde ’muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ’birden faza kişi tarafından birlikte yağma’ suçlarından toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.’yı yakalamak için Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., cezaevine teslim edildi.

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