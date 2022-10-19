Aranan 35 şahıs operasyonlarla yakalandı: 11 tutuklama

Aksaray polisi, 1 haftada çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri olan 35 şahsı düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Mahkemeye sevk edilen 35 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24’ü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde meydana gelen basit yaralama, basit cinsel saldırı, kasten yaralama, hayvan hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, birden fazla kişiyle yağma, tehlikeli maddeleri bulundurma ve el değiştirme suçlarından haklarında yakalama emri olan 35 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziksel takiplerin ardından 35 kişinin ikametini tespit eden polis ekipleri, çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Polis kapıları kırıp adreslere girdi

Bazı adreslerde kapıları kırarak içeriye giren polis ekipleri, 35 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24’ü hakkında da adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.