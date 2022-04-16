Araması olan 6 kişi yakalandı

Düzce’de jandarma ekipleri il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi yakalandı.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı. 125 Personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 5’i yabancı toplam 662 şahsın sorgulandı. Ayrıca 50 metruk bina ve 170 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 6 araması olan Türk vatandaşı yakalanırken, yabancı uyruklu 3 kişi ise başka şehirlerde oturma izni aldıkları ve Düzce’ye geldikleri de tespit edildi. Yabancı uyruklu vatandaşlara gerekli tebliğler yapılırken bin 743 TL para cezası uygulandı.

Yakalanan şahıslar gözlem altına alınarak adli makamlara çıkartılmak üzere Düzce Jandarma Komutanlığına götürüldü.